Прокуратура начала проверку по факту травмы девочки в веревочном парке в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В настоящий момент проводятся осмотр места происшествия и допрос очевидцев. Кроме того, назначены экспертизы, которые помогут выяснить причины и обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет установлены ответственные лица за произошедшее, пишет fedpress.ru.
Стоит отметить, что летом этого года в Новосибирске уже была проведена проверка после травмирования нескольких людей на аттракционе «Галактика» в Центральном парке. В результате проверки было выявлено, что владельцы использовали устаревшую и неисправную технику.