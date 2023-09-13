Прокуратура начала проверку по факту травмы девочки в веревочном парке в Новосибирске

После того, как девочка упала с трассы в веревочном парке в Новосибирске, следователи начали расследование по факту предоставления небезопасных услуг. Эта информация была подтверждена пресс-службой Следственного комитета РФ в регионе.