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Прокуратура начала проверку по факту травмы девочки в веревочном парке в Новосибирске

13 сентября 2023, 05:32
После того, как девочка упала с трассы в веревочном парке в Новосибирске, следователи начали расследование по факту предоставления небезопасных услуг. Эта информация была подтверждена пресс-службой Следственного комитета РФ в регионе.

В настоящий момент проводятся осмотр места происшествия и допрос очевидцев. Кроме того, назначены экспертизы, которые помогут выяснить причины и обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет установлены ответственные лица за произошедшее, пишет fedpress.ru.

Стоит отметить, что летом этого года в Новосибирске уже была проведена проверка после травмирования нескольких людей на аттракционе «Галактика» в Центральном парке. В результате проверки было выявлено, что владельцы использовали устаревшую и неисправную технику.

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