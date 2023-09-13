Проект строительства дома на 6-й Станционной одобрили после подорожания работ

Напомним, в понедельник после визита мэра на стройплощадку на 6-й Станционной выяснилось, что подрядная организация не справляется со своими обязательствами и сильно отстает от установленных сроков. На данный момент речь идет об отставании на 5,5 месяцев. Сама многоэтажка при этом готова только на 42%.