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Проект строительства дома на 6-й Станционной одобрили после подорожания работ

Проект строительства дома на 6-й Станционной одобрили после подорожания работ

13 сентября 2023, 08:07
Фото: Владимир Казионов / Пресс-служба администрации Омска
Максимально строительные работы могут подорожать на 30%.

Проект строительства многоквартирного жилого дома на улице 6-я Станционная, в который собираются переселить омичей из аварийного жилья, получил положительное заключение экспертизы. Городу55 стало известно, что проектную документацию отправили на повторную экспертизу, чтобы проверить достоверность определения сметной стоимости.

Потребовалось это после внесения изменений в заключенный в июне 2022 года контракт между депстроем и «Домостроительным комбинатом-3». Согласно подписанному и. о. мэра Омска Евгением Фоминым распоряжению от 3 августа, цену контракта можно увеличить на 30% при возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта.

Проектную документацию для департамента строительства подготовила омская компания «Сибгорпроект». Точная сумма удорожания пока неизвестна, однако уже выполненные подрядчиком работы не учитывались при определении новой цены.

Напомним, в понедельник после визита мэра на стройплощадку на 6-й Станционной выяснилось, что подрядная организация не справляется со своими обязательствами и сильно отстает от установленных сроков. На данный момент речь идет об отставании на 5,5 месяцев. Сама многоэтажка при этом готова только на 42%.

Департамент строительства ищет решения, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Не исключают вариант с расторжением контракта и привлечением другого подрядчика. Однако пока, как узнал Город55, подобных процедур не инициировано.

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#Общество#Омск#Строительство#Аварийное жилье#Переселение из аварийного жилья#Подрядчик#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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