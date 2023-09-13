Появилось видео с места аварии, в которой погибла омичка с тремя детьми

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Госавтоинспекции Омской области рассказали подробности аварии, которая унесла жизни четырех человек в Большеуковском районе.
«Вчера около часа ночи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в районе подъезда к деревне Поспелово Большеуковского района. Сотрудники Госавтоинспекции, проводя проверку, предварительно установили, что водитель автомобиля „ВАЗ-2109“, женщина 1996 года рождения, двигалась по автодороге, не справилась с управлением и допустила опрокидывание в кювет. В последствии транспортное средство полностью ушло под воду», — рассказали в Госавтоинспекции.
В машине, помимо женщины, находились трое ее детей: мальчики 12 и 7 лет и девятимесячная девочка. Водитель и все пассажиры скончались на месте происшествия.
Когда семья долго не выходила на связь, супруг погибшей отправился на поиски родных. Мужчина несколько раз проезжал мимо места аварии. Автомобиль в кювете он обнаружил только после того, как заметил колесо утонувшей машины. От пережитого у мужчины произошел сердечный приступ, сейчас он находится в больнице.
Утонувший автомобиль в настоящее время достали из канавы.