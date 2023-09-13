Появилось видео с места аварии, в которой погибла омичка с тремя детьми

Когда семья долго не выходила на связь, супруг погибшей отправился на поиски родных. Мужчина несколько раз проезжал мимо места аварии. Автомобиль в кювете он обнаружил только после того, как заметил колесо утонувшей машины. От пережитого у мужчины произошел сердечный приступ, сейчас он находится в больнице.