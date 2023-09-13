Похолодает до -5. Омичам рассказали, как изменится погода в ближайшие дни

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Завтра, 14 сентября, заметных изменений в погоде не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов, ночью же опустится до -0…-5 в приземном слое атмосферы. Осадков не ожидается, однако возможна переменная облачность.
15 сентября воздух прогреется чуть сильнее — на день синоптики прогнозируют +17…+20 градусов. Ночью будет значительно холоднее: температура опустится до +5…+10, -0…-5 в приземном слое атмосферы. Также возможна облачность.
На следующий день, 16 сентября, сильных изменений в температуре воздуха не ожидается. Днем будет +17…+22 градуса, в темное время суток — +6…+11. Ночью возможен туман.
Отметим, что прогноз погоды актуален на момент его публикации и может меняться ближе к наступлению обозначенных дат.