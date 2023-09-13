Похолодает до -5. Омичам рассказали, как изменится погода в ближайшие дни

Завтра, 14 сентября, заметных изменений в погоде не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов, ночью же опустится до -0…-5 в приземном слое атмосферы. Осадков не ожидается, однако возможна переменная облачность.