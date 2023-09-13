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Синоптики рассказали, какую погоду ожидать омичам на этой неделе

Похолодает до -5. Омичам рассказали, как изменится погода в ближайшие дни

13 сентября 2023, 08:51
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать омичам на этой неделе

Об изменении температуры воздуха на этой неделе сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Завтра, 14 сентября, заметных изменений в погоде не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов, ночью же опустится до -0…-5 в приземном слое атмосферы. Осадков не ожидается, однако возможна переменная облачность.

15 сентября воздух прогреется чуть сильнее — на день синоптики прогнозируют +17…+20 градусов. Ночью будет значительно холоднее: температура опустится до +5…+10, -0…-5 в приземном слое атмосферы. Также возможна облачность.

На следующий день, 16 сентября, сильных изменений в температуре воздуха не ожидается. Днем будет +17…+22 градуса, в темное время суток — +6…+11. Ночью возможен туман.

Отметим, что прогноз погоды актуален на момент его публикации и может меняться ближе к наступлению обозначенных дат.

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