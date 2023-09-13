Поехали копать картошку. В Омской области многодетная мать погибла в кювете с водой

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Вчера днем, 12 сентября, в Большеуковском районе случилась смертельная авария. В ДТП погибла молодая мать и трое несовершеннолетних. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 26-летняя женщина двигалась по проселочной дороге в сторону деревни Поспелово на ВАЗ-21093. Подъезжая к дороге Тюкалинск-Большие Уки, она не справилась с управлением и съехала в левый кювет, наполненный водой. Машина опрокинулась. Это случилось на расстоянии четырех км от указанной дороги.
Девушка, мальчики 12 и 7 лет и девятимесячная девочка скончались на месте происшествия. По оценке экспертов, смерть наступила не от удара — семья захлебнулась. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, они отправились к родственникам копать картошку.
Глава семейства не беспокоился, так как знал, что они занимаются огородом. Позднее мужчина забил тревогу и принялся их искать. Автомобиль получилось найти только уже ночью, так как он полностью ушел под воду, а в кювете было достаточно много кустов. Сообщение о ДТП в местный отдел полиции поступило в 01:40.
На месте происшествия выезжал прокурор Большеуковского района Омской области Сергей Бартенев. По факту случившегося проводится проверка.