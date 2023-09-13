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В Омской области молодая мать с тремя детьми погибла в кювете с водой

Поехали копать картошку. В Омской области многодетная мать погибла в кювете с водой

13 сентября 2023, 04:39
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области молодая мать с тремя детьми погибла в кювете с водой

Машина полностью ушла под воду, поэтому семью нашли уже ночью.

Вчера днем, 12 сентября, в Большеуковском районе случилась смертельная авария. В ДТП погибла молодая мать и трое несовершеннолетних. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 26-летняя женщина двигалась по проселочной дороге в сторону деревни Поспелово на ВАЗ-21093. Подъезжая к дороге Тюкалинск-Большие Уки, она не справилась с управлением и съехала в левый кювет, наполненный водой. Машина опрокинулась. Это случилось на расстоянии четырех км от указанной дороги.

Девушка, мальчики 12 и 7 лет и девятимесячная девочка скончались на месте происшествия. По оценке экспертов, смерть наступила не от удара — семья захлебнулась. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, они отправились к родственникам копать картошку.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Глава семейства не беспокоился, так как знал, что они занимаются огородом. Позднее мужчина забил тревогу и принялся их искать. Автомобиль получилось найти только уже ночью, так как он полностью ушел под воду, а в кювете было достаточно много кустов. Сообщение о ДТП в местный отдел полиции поступило в 01:40.

На месте происшествия выезжал прокурор Большеуковского района Омской области Сергей Бартенев. По факту случившегося проводится проверка.

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#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Новости#Авария с детьми#Смертельная авария#Алина Ясинская
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