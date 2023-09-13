Поехали копать картошку. В Омской области многодетная мать погибла в кювете с водой

Глава семейства не беспокоился, так как знал, что они занимаются огородом. Позднее мужчина забил тревогу и принялся их искать. Автомобиль получилось найти только уже ночью, так как он полностью ушел под воду, а в кювете было достаточно много кустов. Сообщение о ДТП в местный отдел полиции поступило в 01:40.