Омское УДХБ собирается закупить 2400 саженцев за 18 млн рублей

Напомним, что гораздо чаще в Омске появляются новости о вырубках деревьев. Так, на прошедшем 23 августа заседании «зеленой комиссии» одобрили снос 1135 деревьев, это не считая поросли. А собирается комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений каждый месяц.