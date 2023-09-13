Омское УДХБ собирается закупить 2400 саженцев за 18 млн рублей

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ищет поставщика саженцев деревьев. Торги объявили на портале госзакупок.
Всего омскому УДХБ требуется 2422 саженца. Их покупка обойдется в 18,04 млн рублей. Ассортимент деревьев следующий: липа мелколистная, рябина обыкновенная, тополь пирамидальный, клен остролистный, ель колючая, ясень, береза бородавчатая, ива ломкая, дуб черешчатый, яблоня сибирская, яблоня лесная, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, лиственница сибирская.
Поставлять саженцы деревьев нужно отдельными партиями 16, 19, 25 и 30 октября на территорию сектора питомника УДХБ по улице 1-я Учхозная.
Самыми дорогими из приобретаемых саженцев будут ели колючие: по 40 тысяч за один саженец, всего УДХБ заказал три таких дерева. Итоги торгов собираются подвести 22 сентября.
Часть кустарников (кизильник и барбарис), которые собираются высадить на омских улицах, вырастили сразу в городском питомнике. Часть растений сформирует живую изгородь на Иртышской набережной, а часть — пойдет на восстановление погибших после зимы растений.
Напомним, что гораздо чаще в Омске появляются новости о вырубках деревьев. Так, на прошедшем 23 августа заседании «зеленой комиссии» одобрили снос 1135 деревьев, это не считая поросли. А собирается комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений каждый месяц.