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Омский суд наказал пьяного водителя, по вине которого погиб человек

Омский суд наказал пьяного водителя, по вине которого погиб человек

13 сентября 2023, 09:46
Фото: Прокуратура Омской области
Приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Кормиловского района вынес Куйбышевский районный суд.

Мужчина признан виновным по п., а ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).

Суд установил, что 14 мая этого года нарушитель сел за руль в нетрезвом виде. Проезжая по дороге на ул. 10 лет Октября, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль, который стоял на обочине. Рядом с машиной в момент столкновения находился ее водитель — он вышел из салона поправить дворники.

В результате столкновения мужчина скончался на месте, а женщина, сидевшая на заднем сидении, получила тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он был лишен водительских прав на 2 года и 6 месяцев. Суд также обязал его выплатить родственникам погибшего и пострадавшей компенсацию причиненного морального вреда на общую сумму 2,5 млн руб.

После оглашения приговора мужчина был взят под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

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