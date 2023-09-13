Омский суд наказал пьяного водителя, по вине которого погиб человек

Суд установил, что 14 мая этого года нарушитель сел за руль в нетрезвом виде. Проезжая по дороге на ул. 10 лет Октября, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль, который стоял на обочине. Рядом с машиной в момент столкновения находился ее водитель — он вышел из салона поправить дворники.