Омский «Нефтехимремонт» вышел в финал всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Девять омских компаний представят Омскую область на всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Сегодня, 13 сентября, зампредседателя правительства Омской области, глава регионального минтруда Владимир Куприянов наградил победителей регионального этапа.
На федеральный этап прошел ООО «Нефтехимремонт». Также на региональном этапе выделили организации социально-трудовой сферы, промышленности, образования, культуры, социальной отрасли, здравоохранения и других областей.
Отметим, что конкурс направлен на привлечение всеобщего внимание на социальные вопросы общества. Акцент сделан на организациях, которые решают различные задачи социальной направленности.
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится минтруда Российской федерации с 2000 года. Состязание выявляет самые эффективные в стране организации, изучает и распространяет их опыт