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мэрия Омска

Омский МУП с 7 рублями в уставном капитале превратился в казенное учреждение

13 сентября 2023, 05:04
Фото: Город55
мэрия Омска
ЦИПИС изучает «проблемы искусственных сооружений».

В омском «Центре изучения проблем искусственных сооружений» закончилась трансформация. Город55 уже писал о распоряжении мэрии от 17 мая, согласно которому ЦИПИС должен превратиться из муниципального предприятия в казенное учреждение, и о поданном 5 сентября «заявлении о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица». Сегодня, 13 сентября, стало известно, что в единый госреестр юридических лиц внесены необходимые изменения.

Название учреждения осталось прежним, как и основная специализация — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». Просто к 1 января 2025 года, согласно президентскому указу, все МУПы должны прекратить свое существование. Именно по этой причине гостиница «Иртыш» уже превратилась в акционерное общество, «Тепловая компания» переживает такую же трансформацию прямо сейчас, а ЦИПИС со вчерашнего дня имеет статус казенного учреждения.

Директором ЦИПИСа является Александр Гузеев. Отметим, что в уставном капитале учреждения по-прежнему всего 7 (семь) рублей, которые принадлежат администрации Омска.

В Омске закончилась реорганизация МУПа с 7 рублями в уставном капитале
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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#ЦИПИС
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