Омский МУП с 7 рублями в уставном капитале превратился в казенное учреждение

Название учреждения осталось прежним, как и основная специализация — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». Просто к 1 января 2025 года, согласно президентскому указу, все МУПы должны прекратить свое существование. Именно по этой причине гостиница «Иртыш» уже превратилась в акционерное общество, «Тепловая компания» переживает такую же трансформацию прямо сейчас, а ЦИПИС со вчерашнего дня имеет статус казенного учреждения.