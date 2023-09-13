Омские студенты помогут предприятиям запустить социально значимые проекты

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Ассоциация волонтерских центров объявила сбор заявок для желающих стать социальными партнерами вузов — участников федеральной программы «Обучение служением».
Заказчиками могут стать общественные организации, органы власти, бюджетные учреждения, предприятия, бизнесмены.
Для участия в программе в настоящее время уже определено 125 высших учебных заведений и один колледж во всех регионах России. Самое большое количество таких школ находится в Центральном (34) и Приволжском (30) федеральных округах. Они станут первыми образовательными организациями в России, которые будут применять федеральную программу «Обучение служением» с началом нового учебного года.
«Суть программы „Обучение служением“ как раз во взаимодействии с партнерами, готовыми предоставлять студентам возможность решать реальные социальные проблемы, в которых они смогут приобретать профессиональный опыт. На платформе ДОБРО.РФ мы создали интерфейс, позволяющий любой организации стать социальным заказчиком. Достаточно сформулировать и описать задачу, загрузить ее на платформу и проектные команды студентов отберут то, что будет соответствовать их профессии и жизненным убеждениям», — рассказал председатель комитета Государственной думы России по молодежной политике Артем Метелев.
«Обучение служением» объединит изучение академических предметов с формированием практических навыков в общественно полезной работе. Это уникальный подход, который совместит теорию и практику в одном процессе обучения. Каждый студент имеет возможность получить профессиональный опыт, работая над реализацией различных общественных проектов и решая реальные задачи, поставленные НКО или органами власти.
«Университет сегодня — это точка концентрации всех существующих возможностей экосистемы молодежной политики. И любая образовательная деятельность так или иначе должна быть сопряжена с практическими заданиями. Реализация модуля „Обучение служением“ позволит вовлечь университеты в жизнь городов и местного сообщества, в совместное решение актуальных задач, стоящих сегодня перед обществом», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.
Для реализации программы формируется каталог таких задач, который станет источником обучения и практики для студентов.
«Только при совместной работе с социальными заказчиками обучение служением будет наполнено смыслом, студенты получат практический опыт и увидят реальные результаты своей деятельности», — отметил проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.
Заявку на участие в программе в качестве социального заказчика можно подать до 15 сентября на сайте программы.