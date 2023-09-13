Омские студенты помогут предприятиям запустить социально значимые проекты

Для участия в программе в настоящее время уже определено 125 высших учебных заведений и один колледж во всех регионах России. Самое большое количество таких школ находится в Центральном (34) и Приволжском (30) федеральных округах. Они станут первыми образовательными организациями в России, которые будут применять федеральную программу «Обучение служением» с началом нового учебного года.