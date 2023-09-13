Омские росгвардейцы помогли потерявшемуся в торговом центре пенсионеру

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Об инциденте стало известно сегодня. Во время патрулирования города сотрудники получили сигнал срабатывания тревожной кнопки в одном из торговых центров.
Прибыв в пункт назначения, охранник ТЦ сообщил росгвардейцам о пожилом мужчине, который не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи. У пенсионера также имелись проблемы со зрением, он передвигался только с тросточкой.
Пообщавшись с мужчиной, патрульные поняли, что медицинская помощь ему не требуется и доставили омича отделение полиции для дальнейшей передачи родственникам.