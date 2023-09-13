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Published Сегодня, 12:48

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Омские росгвардейцы помогли потерявшемуся в торговом центре пенсионеру

Омские росгвардейцы помогли потерявшемуся в торговом центре пенсионеру

13 сентября 2023, 12:48
Фото: 1MI
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии доставил 69-летнего омича в участок, чтобы передать родственникам.

Об инциденте стало известно сегодня. Во время патрулирования города сотрудники получили сигнал срабатывания тревожной кнопки в одном из торговых центров.

Прибыв в пункт назначения, охранник ТЦ сообщил росгвардейцам о пожилом мужчине, который не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи. У пенсионера также имелись проблемы со зрением, он передвигался только с тросточкой.

Пообщавшись с мужчиной, патрульные поняли, что медицинская помощь ему не требуется и доставили омича отделение полиции для дальнейшей передачи родственникам.

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#Омск#Росгвардия#Пенсионер#Помощь#Торговый центр#Новости#Анастасия Баянова
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