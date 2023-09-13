Омские пограничники задержали 16 нелегалов при попытке пересечь границу России

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Омские пограничники совместно с коллегами из Курганской и Тюменской областей задержали 16 человек из стран Южной Азии при попытке незаконно пересечь границу России.
Иностранцы пытались обойти пропускные пункты, но были задержаны. На нелегалов завели уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору».
Ранее Город55 рассказывал, что полицейские в Омске проверили стройку на улице Волгоградской. На объекте трудятся 270 иностранцев, но у 11 из них не нашли разрешительных документов.