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Омские пограничники задержали 16 нелегалов при попытке пересечь границу России

Омские пограничники задержали 16 нелегалов при попытке пересечь границу России

13 сентября 2023, 11:45
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области
На иностранцев завели уголовное дело.

Омские пограничники совместно с коллегами из Курганской и Тюменской областей задержали 16 человек из стран Южной Азии при попытке незаконно пересечь границу России.

Иностранцы пытались обойти пропускные пункты, но были задержаны. На нелегалов завели уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору».

Ранее Город55 рассказывал, что полицейские в Омске проверили стройку на улице Волгоградской. На объекте трудятся 270 иностранцев, но у 11 из них не нашли разрешительных документов.

Одного иностранца ждет депортация. На омской стройке нашли 11 нелегалов
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#Общество#Омская область#Уголовное дело#Граница#Тюменская область#Пограничники#Евгений Игишев#Нелегальные мигранты#Нелегалы
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