Омские чиновники начали подготовку к празднованию Нового года

Известно, что мэрии нужен один депутат. Спикер горсовета Владимир Корбут уже спустил запрос Шелеста в профильный комитет (по социальным вопросам) и предложил всем желающим направить в этот комитет официальные письма. Человека, который будет представлять Горсовет в новогодней комиссии, определят голосованием.