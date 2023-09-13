Омские чиновники начали подготовку к празднованию Нового года

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
До Нового года осталось чуть больше 3 месяцев. Напоминанием об этом можно считать запрос, который мэрия Омска направила в городской Совет.
— Администрацией города Омска проводится работа по созданию организационного комитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников, — сообщается в документе за подписью мэра Сергея Шелеста. — Прошу вас представить предложения по включению депутатов Омского городского совета в состав указанного комитета.
Известно, что мэрии нужен один депутат. Спикер горсовета Владимир Корбут уже спустил запрос Шелеста в профильный комитет (по социальным вопросам) и предложил всем желающим направить в этот комитет официальные письма. Человека, который будет представлять Горсовет в новогодней комиссии, определят голосованием.
Напомним: в прошлом декабре украшение Омска обошлось муниципалитету в 2 млн рублей. Были и другие траты: например, для подарков детям городские власти закупили почти 17 тонн сладостей.