Магний может стать средством против стресса и тревожности

Магний — это не только важный минерал для физического здоровья, но и может помочь справиться со стрессом и тревожностью. Он участвует в множестве биохимических процессов в организме, в том числе в сокращении мышц, нормальном функционировании нервов и поддержании здоровья костей.