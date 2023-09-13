Магний может стать средством против стресса и тревожности

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
К сожалению, многие люди не получают достаточное количество магния из пищи, что может привести к сердечным заболеваниям, диабету и другим физическим проблемам. Есть также свидетельства о связи дефицита магния с расстройствами настроения, включая депрессию и тревожность, пишет Pravda.Ru.
Исследования показывают, что магний может помочь уменьшить тревожность. Особенно хороши результаты достигаются, когда магний принимается вместе с витамином В6 при сильном стрессе. Недавний обзор научных статей также подтверждает, что магний может облегчить симптомы депрессии и других психических расстройств, таких как аутизм и шизофрения.
Поддержание достаточного уровня магния в организме имеет множество преимуществ, особенно для здоровья сердца. Комбинированный препарат кальция и магния может быть полезен для решения разных проблем, от бессонницы до менструальных болей и желчекаменной болезни.