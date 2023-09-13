Лимаренко: рост лимитов «Дальневосточной ипотеки» поддержит рынок жилья на Сахалине

«Очень важно, что сегодня вернулся разговор к „Дальневосточной ипотеке“. Ее расширяют до 9 млн рублей. Это действительно важно для людей, потому что позволит тысячам семей решить свой жилищный вопрос. Еще одно важное решение президента — о применении эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве. Его давно ждали. Этот механизм защитит интересы простых граждан и, соответственно, будет стимулировать стройку. Люди, зная, что их деньги не пропадут, будут охотнее вкладывать их в новое жилье. Реализация предложений, которые сегодня озвучил президент, станет стимулом для нашей строительной отрасли и смежных с ней, для развития Сахалинской области», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.