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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:46

иллюстрация

Каждому пассажиру рейса Сочи-Омск «Уральские авиалинии» выплатят по 100 тысяч

13 сентября 2023, 07:44
Фото: Город55
иллюстрация
Средства предоставят в качестве компенсации, которая оказалась нужна после экстренной посадки самолета.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о выплатах компенсации пассажирам рейса U6-1383. Речь идет о самолете, который запустили вчера, 12 сентября, по направлению Сочи-Омск.

Каждый, кто летел этим рейсом, получит по 100 тыс рублей в качестве компенсации от организатора перевозки. Для этого пассажирам нужно отправить соответствующее заявление «Уральским авиалиниям», а также предоставить информацию с реквизитами.

Напомним, что на подлете к конечной точке на воздушном судне возникли неполадки. По предварительным данным, в самолете произошел сбой в гидравлике. Вследствие этого пилоты решили отправиться в Толмачево, однако по пути в Новосибирск топливо оказалось на исходе.

По этой причине самолет экстренно посадили в поле. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело. К выяснению обстоятельств инцидента подключена также Росавиация.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Авиарейсы#Авиакомпания#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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