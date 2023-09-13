Каждому пассажиру рейса Сочи-Омск «Уральские авиалинии» выплатят по 100 тысяч

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о выплатах компенсации пассажирам рейса U6-1383. Речь идет о самолете, который запустили вчера, 12 сентября, по направлению Сочи-Омск.
Каждый, кто летел этим рейсом, получит по 100 тыс рублей в качестве компенсации от организатора перевозки. Для этого пассажирам нужно отправить соответствующее заявление «Уральским авиалиниям», а также предоставить информацию с реквизитами.
Напомним, что на подлете к конечной точке на воздушном судне возникли неполадки. По предварительным данным, в самолете произошел сбой в гидравлике. Вследствие этого пилоты решили отправиться в Толмачево, однако по пути в Новосибирск топливо оказалось на исходе.
По этой причине самолет экстренно посадили в поле. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело. К выяснению обстоятельств инцидента подключена также Росавиация.