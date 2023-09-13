Каждому пассажиру рейса Сочи-Омск «Уральские авиалинии» выплатят по 100 тысяч

Напомним, что на подлете к конечной точке на воздушном судне возникли неполадки. По предварительным данным, в самолете произошел сбой в гидравлике. Вследствие этого пилоты решили отправиться в Толмачево, однако по пути в Новосибирск топливо оказалось на исходе.