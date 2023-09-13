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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

иллюстрация

Хоценко рассказал о кадровых перестановках в омском правительстве после инаугурации

13 сентября 2023, 08:03
Фото: Город55
иллюстрация
По его словам, серьезных изменений не планируется

На прошедших выходных жители региона выбирали нового руководителя Омской области. Врио губернатора Виталий Хоценко набрал наибольшее количество голосов. На сегодняшнем брифинге он рассказал о том, планируются ли кадровые перестановки в местном правительстве.

«Давайте поживем, увидим. Думаю, будут какие-то изменения. Они не будут масштабными, большими, потому что с большей частью команды мы сработались. Возможны изменения, связанные с тем, что кто-то на другую работу перейдет, человек в другой регион переедет, но определенные усиления будут», — сказал Хоценко.

По его словам, значительных перестановок не произойдет. Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, инаугурация состоится в конце сентября. После этого будет объявлен новый состав регионального правительства.

Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
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#Политика#Омск#Омская область#Новости#Инаугурация#Виталий Хоценко#Алина Ясинская#Губернаторские выборы
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