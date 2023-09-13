Хоценко рассказал о кадровых перестановках в омском правительстве после инаугурации

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
На прошедших выходных жители региона выбирали нового руководителя Омской области. Врио губернатора Виталий Хоценко набрал наибольшее количество голосов. На сегодняшнем брифинге он рассказал о том, планируются ли кадровые перестановки в местном правительстве.
«Давайте поживем, увидим. Думаю, будут какие-то изменения. Они не будут масштабными, большими, потому что с большей частью команды мы сработались. Возможны изменения, связанные с тем, что кто-то на другую работу перейдет, человек в другой регион переедет, но определенные усиления будут», — сказал Хоценко.
По его словам, значительных перестановок не произойдет. Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, инаугурация состоится в конце сентября. После этого будет объявлен новый состав регионального правительства.