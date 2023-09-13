Хоценко рассказал, что Омская область получила дополнительные 800 млн на ремонт дорог

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
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Updated Сегодня, 09:24
В Омскую область поступили дополнительные 800 миллионов рублей для ремонта дорог. Трассы будут восстанавливать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подробности сегодня, 13 сентября, рассказала временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Дорожникам предстоит отремонтировать на участках: 139-143 км Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, 120-130 км Тобольск — Тара — Томск, 253-260 км Омск — Муромцево — Седельниково, 32-36 км Называевск — Тюкалинск», — написал Виталий Хоценко.
Решение о выделении денег региону приняли в Штабе правительственной комиссии по региональному развитию под руководством председателя правительства России Марата Хуснуллина.
Начать дорожные работы на четырех участках планировалось в следующем году. Благодаря финансированию, подрядные организации смогут приступить к ремонту уже в ближайшее время.
«Начнем восстанавливать муниципальные трассы в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Благодарю нашего Президента Владимира Владимировича Путина и заместителя Председателя Правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина за поддержку», — добавил Виталий Хоценко.
«Безопасные качественные дороги» — национальный проект, реализуемый в 84 регионах страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в России: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс. Главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества жизни населения