Хоценко рассказал, что Омская область получила дополнительные 800 млн на ремонт дорог

В Омскую область поступили дополнительные 800 миллионов рублей для ремонта дорог. Трассы будут восстанавливать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подробности сегодня, 13 сентября, рассказала временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.