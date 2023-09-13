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Заур Карамызов

Губернатор МО Воробьев: Детская больница в Красногорске будет построена через полгода

13 сентября 2023, 17:31
Фото: Пресс-служба г.о. Красногорск
Заур Карамызов
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что строительство детской областной больницы в Красногорске завершится через полгода.

На сегодня готовность объекта составляет 75%. Строители заняты отделочными и электромонтажными работами, монтажом фасадных конструкций и кровли, слаботочных и внутренних инженерных сетей (вентиляция, водоснабжение, отопление), а также проводят установку металлоконструкций атриума. На объекте уже начался монтаж лифтового оборудования. Помимо этого, идут работы по благоустройству прилегающей территории. Об этом пишет mosregtoday.

В закладке камня в основание госпиталя в 2021 году участвовали губернатор Андрей Воробьев, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями. Планируем закупить более 6 тысяч единиц оборудования», — отметил губернатор Московской области. Он сообщил, что планируется приобрести тяжелую диагностическую технику — аппараты МРТ, КТ, рентген-аппараты, а также другую необходимую медицинскую аппаратуру (для стоматологии, эндоскопии, ИВЛ). По словам губернатора, в больницу закупят инновационную систему 3D-навигации для высокотехнологичных операций на головном мозге, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточную технику для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации. Для работы в учреждении уже отобрали 400 врачей и около 470 работников среднего медперсонала, заключил Андрей Воробьев.

Мощность больницы составляет 420 коек. В учреждении откроется консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных. Предполагается наличие вертолетной площадки для экстренных случаев и парковки для машин. В учреждении также планируют открыть симуляционный центр, дающий врачам и медицинскому персоналу возможность расширять свои компетенции в работе с новейшим оборудованием.

Ожидается, что в больнице будет представлено 28 профилей деятельности. Это медицинское учреждение станет основным центром детского здравоохранения в Московской области, обеспечив оптимальную маршрутизацию юных пациентов и улучшив доступность и качество медицинской помощи в регионе.

При лечении сложных заболеваний в областном госпитале будут использоваться технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов. Также появится уникальный командный центр, призванный координировать работу всего детского сектора медицины Подмосковья. Таким образом, решится задача по сокращению времени предоставления медпомощи несовершеннолетним.

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