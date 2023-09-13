Губернатор МО Воробьев: Детская больница в Красногорске будет построена через полгода

«Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями. Планируем закупить более 6 тысяч единиц оборудования», — отметил губернатор Московской области. Он сообщил, что планируется приобрести тяжелую диагностическую технику — аппараты МРТ, КТ, рентген-аппараты, а также другую необходимую медицинскую аппаратуру (для стоматологии, эндоскопии, ИВЛ). По словам губернатора, в больницу закупят инновационную систему 3D-навигации для высокотехнологичных операций на головном мозге, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточную технику для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации. Для работы в учреждении уже отобрали 400 врачей и около 470 работников среднего медперсонала, заключил Андрей Воробьев.