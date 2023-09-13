Греф порекомендовал инвесторам обратить внимание на рынок акций

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В интервью журналистке Наиле Аскер-заде Греф заявил, что сейчас, скорее всего, он не советовал бы хранить деньги в твердых валютах, потому что они не приносят дохода. Он рекомендует обратить внимание на рублевые облигации и рынок акций, передает fedpress.ru.
«На рынке есть рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции», — подчеркнул Греф.