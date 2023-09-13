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Греф порекомендовал инвесторам обратить внимание на рынок акций

Греф порекомендовал инвесторам обратить внимание на рынок акций

13 сентября 2023, 09:01
Фото: 1MI
Глава Сбербанка Герман Греф дал несколько рекомендаций по хранению и инвестированию сбережений.

В интервью журналистке Наиле Аскер-заде Греф заявил, что сейчас, скорее всего, он не советовал бы хранить деньги в твердых валютах, потому что они не приносят дохода. Он рекомендует обратить внимание на рублевые облигации и рынок акций, передает fedpress.ru.

«На рынке есть рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции», — подчеркнул Греф.

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