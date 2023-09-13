Гаприн, коллаген и марикультура: Валерий Лимаренко пригласил инвесторов на Сахалин

Опыт Сахалинской области в расширении связей с бизнесом и создании комфортных условий для инвестиций действительно впечатляет. Островной регион входит в топ-5 по России по критериям Национального рейтинга инвестиционного климата, занимая 4 место в стране. Качественный скачок экономического развития, который происходит на Сахалине и Курилах в последние несколько лет, расширяет перечень возможных направлений для реализации бизнес-проектов. Как напомнил губернатор Валерий Лимаренко, добыча углеводородов — одна из основных, но далеко не единственная отрасль, где инвесторы могут воплотить в жизнь разнообразные инициативы. Сахалинская область готова оказать поддержку предпринимателям, которые займутся развитием добычи угля, туристическим сервисом, рыбопереработкой, искусственным воспроизведением марикультуры, а также логистикой.