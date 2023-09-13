Есть, но не у всех. В Омской области стартовал отопительный сезон

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Как сообщили в региональном минтруда, все учреждения, находящиеся под управлением ведомства, готовы к началу отопительного сезона 2023/24 года.
«Комплекс мероприятий по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2023/24 года учреждениями завершен без сбоев, согласно ранее утвержденным планам учреждений, в соответствии с установленным графиком», — отметил начальник управления организационно-технического обеспечения минтруда Анатолий Повагин.
Из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду выделено 34,56 млн рублей. В министерстве уточнили, что специалисты проверили источники тепла, тепловые сети, пункты и системы теплопотребления, чтобы сезон прошел максимально без сбоев. Также сформирован аварийный запас материалов и оборудования.
«В учреждениях, не осуществляющих круглосуточное проживание граждан, подача тепла начнет осуществляться в период, когда среднесуточная температура на улице установится на отметке не выше восьми градусов», — пояснили в пресс-службе министерства.
По данным минтруда, отопление включили в 11 подведомственных организациях.