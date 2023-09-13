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Published Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 06:01

иллюстрация

Есть, но не у всех. В Омской области стартовал отопительный сезон

13 сентября 2023, 05:57
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области в 11 зданиях уже подключили отопление

В регионе полностью включат отопление, когда температура будет не выше восьми градусов.

Как сообщили в региональном минтруда, все учреждения, находящиеся под управлением ведомства, готовы к началу отопительного сезона 2023/24 года.

«Комплекс мероприятий по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2023/24 года учреждениями завершен без сбоев, согласно ранее утвержденным планам учреждений, в соответствии с установленным графиком», — отметил начальник управления организационно-технического обеспечения минтруда Анатолий Повагин.

Из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду выделено 34,56 млн рублей. В министерстве уточнили, что специалисты проверили источники тепла, тепловые сети, пункты и системы теплопотребления, чтобы сезон прошел максимально без сбоев. Также сформирован аварийный запас материалов и оборудования.

«В учреждениях, не осуществляющих круглосуточное проживание граждан, подача тепла начнет осуществляться в период, когда среднесуточная температура на улице установится на отметке не выше восьми градусов», — пояснили в пресс-службе министерства.

По данным минтруда, отопление включили в 11 подведомственных организациях.

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#Общество#Омск#Омская область#Минтруд#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Алина Ясинская
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