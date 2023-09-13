Есть, но не у всех. В Омской области стартовал отопительный сезон

Из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду выделено 34,56 млн рублей. В министерстве уточнили, что специалисты проверили источники тепла, тепловые сети, пункты и системы теплопотребления, чтобы сезон прошел максимально без сбоев. Также сформирован аварийный запас материалов и оборудования.