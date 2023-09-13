Доля «Титана» в уставном капитале «Омского каучука» выросла более чем вдвое

В акционерном обществе «Омский каучук» заметно изменилась структура собственности. Доля в уставном капитале основного бенефициара, АО «Группа компаний „Титан“», увеличилась с 41,47 до 93,4%. Из официального сообщения следует, что эти данные обрели актуальность не позже 31 декабря 2022 года, но обнародованы они были только вчера, 12 сентября.