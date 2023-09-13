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Михаил Сутягинский

Доля «Титана» в уставном капитале «Омского каучука» выросла более чем вдвое

13 сентября 2023, 06:22
Фото: Город55
Михаил Сутягинский
Теперь одна компания Михаила Сутягинского принадлежит другой более чем на 90%.

В акционерном обществе «Омский каучук» заметно изменилась структура собственности. Доля в уставном капитале основного бенефициара, АО «Группа компаний „Титан“», увеличилась с 41,47 до 93,4%. Из официального сообщения следует, что эти данные обрели актуальность не позже 31 декабря 2022 года, но обнародованы они были только вчера, 12 сентября.

Напомним: «Титан» и «Омский каучук» — крупнейшие составляющие бизнес-империи Михаила Сутягинского. Они активно поддерживают друг друга: скажем, в июле Город55 писал, что «Титан» договаривается с одной из «дочек» «Газпромбанка» о кредите на 1 млрд рублей, и «Омский каучук» выступал в этой истории в роли поручителя.

Таким образом, «Титан» упрочил свой контроль над аффилированной компанией. Кстати, в текущем году «Омский каучук» прошел процедуру слияния с еще двумя АО — «Омский завод пиролиза» и «Нефтехимсервис».

#Бизнес#Новости#Омский каучук#Николай Эйхвальд#Титан
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