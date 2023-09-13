Для омских выпускников детдомов приобретут больше 230 квартир в 2023 году

Жилые помещения предоставляют как в Омске, так и в муниципальных районах. Ключи от квартир уже вручили 135 людям. В этом числе были те, кто стоял в очереди на получение из Горьковского, Саргатского, Таврического, Крутинского, Тюкалинского, Исилькульского и других районов.