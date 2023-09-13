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Для омских выпускников детдомов приобретут больше 230 квартир в 2023 году

Для омских выпускников детдомов приобретут больше 230 квартир в 2023 году

13 сентября 2023, 05:59
Фото: правительство Омской области
135 человек уже получили доступ к собственному жилью.

С начала 2023 года в Омской области заключили госконтракты на покупку 214 квартир для льготной категории детей. В региональном правительстве продолжают обеспечивать жильем выпускников детских домов.

Жилые помещения предоставляют как в Омске, так и в муниципальных районах. Ключи от квартир уже вручили 135 людям. В этом числе были те, кто стоял в очереди на получение из Горьковского, Саргатского, Таврического, Крутинского, Тюкалинского, Исилькульского и других районов.

Также производится приемка и оформление 60 квартир в Омске, Усть-Ишимском, Горьковском, Павлоградском и Одесском районах. Кроме того, правительство организовало аукционы по закупке десяти жилых помещений в Калачинске и четырех жилых помещений в поселке Саргатское.

В общей сложности в 2023 году Омская область приобретет не меньше 234 квартир для детей-сирот. На эти цели из федерального и областного бюджета направлено 864 млн рублей.

Омским сиротам выделят дополнительные сертификаты на приобретение жилья
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#Недвижимость#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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