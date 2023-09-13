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самолет экстренно сел на пшеничное поле

Депутат Госдумы предложил забрать у «Уральских авиалиний» лицензию из-за полей

13 сентября 2023, 10:15
Фото: Правительство Омской области
самолет экстренно сел на пшеничное поле
Также парламентарий раскритиковал выплаты в 100 тысяч рублей для пассажиров рейса Сочи—Омск с формулировкой «за испуг».

Депутат Государственной Думы Валерий Селезнев предложил лишить лицензии авиакомпанию «Уральские авиалинии», которой принадлежит самолет Airbus 320, севший вчера на поле в Новосибирской области.

«Пилотов нужно, безусловно, [представить] к награде за мужество, а вот компанию [„Уральские авиалинии“] пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились», — съязвил депутат Селезнев в своем телеграм-канале.

Также народный избранник прошелся по выплатам в 100 тысяч рублей, которые за испуг для пассажиров пообещал генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Лучше бы собственник Уральских авиалиний Сергей Скуратов не вылазил на пресс-конференции со своими словами про „заботы по полной программе об этих людях“ в размере 100 тысяч рублей на человека с формулировкой „ за испуг»», — пишет парламентарий.
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Суммарно выплаты «испуганным» пассажирам рейса составят порядка 15.9 млн рублей.

«Для одной из крупнейших авиакомпаний страны с оборотом в многие десятки миллиардов в год выплата копеечная, тем более она будет компенсирована, по всей видимости, страховой компанией», — предположил Селезнев.

Добавим, что как ранее сообщал Город55, некоторые эксперты с первых же часов этого происшествия раскритиковали пилотов за рискованное решение лететь в Новосибирск.

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Напомним, что самолет, который летел из Сочи в Омск, из-за неполадок с гидравликой решил садиться в аэропорту Толмачево, но для такого полета не хватило топлива, и лайнер пришлось сажать на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области.

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