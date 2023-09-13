Депутат Госдумы предложил забрать у «Уральских авиалиний» лицензию из-за полей

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Депутат Государственной Думы Валерий Селезнев предложил лишить лицензии авиакомпанию «Уральские авиалинии», которой принадлежит самолет Airbus 320, севший вчера на поле в Новосибирской области.
«Пилотов нужно, безусловно, [представить] к награде за мужество, а вот компанию [„Уральские авиалинии“] пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились», — съязвил депутат Селезнев в своем телеграм-канале.
Также народный избранник прошелся по выплатам в 100 тысяч рублей, которые за испуг для пассажиров пообещал генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
«Лучше бы собственник Уральских авиалиний Сергей Скуратов не вылазил на пресс-конференции со своими словами про „заботы по полной программе об этих людях“ в размере 100 тысяч рублей на человека с формулировкой „ за испуг»», — пишет парламентарий.
Суммарно выплаты «испуганным» пассажирам рейса составят порядка 15.9 млн рублей.
«Для одной из крупнейших авиакомпаний страны с оборотом в многие десятки миллиардов в год выплата копеечная, тем более она будет компенсирована, по всей видимости, страховой компанией», — предположил Селезнев.
Добавим, что как ранее сообщал Город55, некоторые эксперты с первых же часов этого происшествия раскритиковали пилотов за рискованное решение лететь в Новосибирск.
Напомним, что самолет, который летел из Сочи в Омск, из-за неполадок с гидравликой решил садиться в аэропорту Толмачево, но для такого полета не хватило топлива, и лайнер пришлось сажать на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области.