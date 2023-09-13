Депутат Госдумы предложил забрать у «Уральских авиалиний» лицензию из-за полей

Напомним, что самолет, который летел из Сочи в Омск, из-за неполадок с гидравликой решил садиться в аэропорту Толмачево, но для такого полета не хватило топлива, и лайнер пришлось сажать на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области.