Больше трети всех взятых сибиряками образовательных кредитов пришлось на август

Так, только в августе омичи взяли на учебу свыше 25 миллионов рублей — это почти половина от общей суммы образовательных кредитов с начала года. Для сравнения, вторым по востребованности в регионе стал июль — за этот месяц клиенты Сбера взяли 9 миллионов рублей.