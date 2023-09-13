Больше трети всех взятых сибиряками образовательных кредитов пришлось на август

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Так, только в августе омичи взяли на учебу свыше 25 миллионов рублей — это почти половина от общей суммы образовательных кредитов с начала года. Для сравнения, вторым по востребованности в регионе стал июль — за этот месяц клиенты Сбера взяли 9 миллионов рублей.
Всего же с начала года Сбер выдал своим сибирским клиентам более восьмисот миллионов рублей на образование.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Поддержка образования — важная задача для Сбера, и мы хотим с помощью наших продуктов мотивировать действующих и будущих студентов к получению желаемых специальностей. Повышенный спрос в августе — в преддверии учебного года — логичен, но важнее то, что мы можем видеть круглогодичный спрос на данный продукт. Лидерами традиционно являются Новосибирск и Красноярск, но мы отмечаем интерес клиентов во всех регионах присутствия Сибирского банка».
Общая ставка по кредиту составляет 18,54%, однако клиент платит только 3%, а остальное закрывает государство. Такие условия сохраняются на весь срок учебы и в течении следующих девяти месяцев после окончания — оставшуюся задолженность можно погашать в течение следующих пятнадцати лет. Сумма по кредиту равна сумме за обучение.
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