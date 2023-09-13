Аномальное тепло ожидается в регионах России

Например, в Архангельской области ожидается тепло до плюс 20–21 градуса, в Ненецком автономном округе — до 19 градусов, в Карелии и Вологодской области — до 21–22 градусов. В Ленинградской области температура может достигать до +22…24 градусов, в Псковской области — до +25 градусов, а в Калининградской области даже до +30 °C. Теплую погоду ожидают также в Эвенкийском районе (+20…22 градуса) и на Сахалине (от 23 до 26 °C), пишет fedpress.ru.