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Аномальное тепло ожидается в регионах России

13 сентября 2023, 04:58
В некоторых регионах России в сентябре ожидается необычно теплая погода. Синоптики предсказывают значительные аномалии, когда температура будет на 7 и более градусов выше обычного.

Например, в Архангельской области ожидается тепло до плюс 20–21 градуса, в Ненецком автономном округе — до 19 градусов, в Карелии и Вологодской области — до 21–22 градусов. В Ленинградской области температура может достигать до +22…24 градусов, в Псковской области — до +25 градусов, а в Калининградской области даже до +30 °C. Теплую погоду ожидают также в Эвенкийском районе (+20…22 градуса) и на Сахалине (от 23 до 26 °C), пишет fedpress.ru.

Однако, ночь с 11 на 12 сентября в Москве была самой холодной за начало осени. Температура опустилась до +7 градусов. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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