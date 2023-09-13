Абоненты «Омскэнерго» смогут передавать показания счетчиков через чат-бот

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» создал чат-бота в Telegram, который помогает потребителям передавать в организацию показания электросчетчиков. Сервис доступен по ссылке https://t.me/Omskenergo_Foto_bot, также его можно найти в мессенджере через поиск по запросу «Показания приборов „Россети Сибирь“».
При первом использовании чат-бота необходимо зарегистрироваться в сервисе, нажав кнопку «Старт», а затем «Подписаться». Для регистрации нужен только номер мобильного телефона, который указан в лицевом счете потребителя. После этого можно передать данные через кнопку «Показания». При этом бот выдаст информацию о счетчике — его номер и установленный тариф. Это особенно удобно для тех потребителей, у которых есть несколько приборов учета.
Дальше необходимо следовать инструкциям бота: сфотографировать нужный счетчик, вести показания, которые отображены в окошке, и отправить их в ресурсоснабжающую организацию. Информация в базе данных обновиться сразу же, позже она появятся в квитанции на оплату.
Показания с помощью чат-бота можно передавать с 15 по 20 число каждого месяца. Если включить в настройках Telegram-канала уведомления, то бот сможет напоминать пользователю о необходимости отправить данные.