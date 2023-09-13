Абоненты «Омскэнерго» смогут передавать показания счетчиков через чат-бот

При первом использовании чат-бота необходимо зарегистрироваться в сервисе, нажав кнопку «Старт», а затем «Подписаться». Для регистрации нужен только номер мобильного телефона, который указан в лицевом счете потребителя. После этого можно передать данные через кнопку «Показания». При этом бот выдаст информацию о счетчике — его номер и установленный тариф. Это особенно удобно для тех потребителей, у которых есть несколько приборов учета.