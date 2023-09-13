Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Абоненты «Омскэнерго» смогут передавать показания счетчиков через чат-бот

Абоненты «Омскэнерго» смогут передавать показания счетчиков через чат-бот

13 сентября 2023, 10:11
Фото: Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго»
Новый сервис для передачи показаний уже работает в мессенджере Telegram.

Филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» создал чат-бота в Telegram, который помогает потребителям передавать в организацию показания электросчетчиков. Сервис доступен по ссылке https://t.me/Omskenergo_Foto_bot, также его можно найти в мессенджере через поиск по запросу «Показания приборов „Россети Сибирь“».

При первом использовании чат-бота необходимо зарегистрироваться в сервисе, нажав кнопку «Старт», а затем «Подписаться». Для регистрации нужен только номер мобильного телефона, который указан в лицевом счете потребителя. После этого можно передать данные через кнопку «Показания». При этом бот выдаст информацию о счетчике — его номер и установленный тариф. Это особенно удобно для тех потребителей, у которых есть несколько приборов учета.

Дальше необходимо следовать инструкциям бота: сфотографировать нужный счетчик, вести показания, которые отображены в окошке, и отправить их в ресурсоснабжающую организацию. Информация в базе данных обновиться сразу же, позже она появятся в квитанции на оплату.

Показания с помощью чат-бота можно передавать с 15 по 20 число каждого месяца. Если включить в настройках Telegram-канала уведомления, то бот сможет напоминать пользователю о необходимости отправить данные.

#Общество#Город#Омск#Омская область#Наталья Александрова
Подпишитесь
Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
Вчера, 12:15
Каждому пассажиру рейса Сочи-Омск «Уральские авиалинии» выплатят по 100 тысяч
Сегодня, 07:44
Похолодает до -5. Омичам рассказали, как изменится погода в ближайшие дни
Сегодня, 08:51
Омские чиновники начали подготовку к празднованию Нового года
Сегодня, 09:53
Проект строительства дома на 6-й Станционной одобрили после подорожания работ
Сегодня, 08:07
5 способов сократить ежедневные расходы
Сегодня, 03:00