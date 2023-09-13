5 способов сократить ежедневные расходы

Список покупок можно составить в блокноте, в заметках телефона или в специальном приложении. Во-первых, это не даст вам забыть нужный продукты для запланированного ужина. Во-вторых, сосредоточит вас на том, что нужно, а не на том, что манит с прилавков. К тому же, с заранее подготовленным списком можно подсчитать, сколько денег уйдет на поход в магазин и не выходит ли эта сумка за рамки бюджета.