5 способов сократить ежедневные расходы

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Участвуйте в акциях с кешбэком
Например, в августе акцию с кешбэком в рублях запустила Система быстрых платежей (СБП) и сеть магазинов «Лента». Посетители магазина могут возвращать до 3% с каждой покупки, совершенной через СБП — кешбэк будет приходить обратно на счет, с которого была произведена оплата в течение нескольких дней. Единственное, надо не забыть зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Акция продлится до конца октября этого года, за это время можно сэкономить до одной тысячи рублей.
Есть несколько способов осуществить покупку. Первый — расплатиться в одно касание, приложив смартфон с установленным приложением СБПэй к NFC-табличке. Предварительно в СБПэй необходимо привязать свой банковский счет. Гаджет на базе Android достаточно поднести разблокированным к NFC-табличке. Пользователям iOS нужно запустить приложение, выбрать NFC-оплату и поднести смартфон к табличке.
Второй способ — отсканировать QR-код, размещенный в кассовой зоне, с помощью СБПэй или через приложение своего мобильного банка, а затем подтвердить оплату.
Осторожно относитесь к товарам по скидке
Многие известные супермаркеты предлагают своим покупателям товары по скидке. В этом году в России 88% респондентов, участвующих в опросе НАФИ и Росконгресса ответили, что стараются приобретать именно такие продукты. Это может помочь спасти кошелек, однако предложения «2 по цене 1» побуждают скорее тратить, чем экономить. К тому же, когда мы видим приятные бонусы в виде красно-жёлтых ценников, иногда теряем бдительность.
Поэтому перед тем, как брать уценённые продукты, проверьте целостность упаковки, сравните цену с другими похожими товарами и не забудьте про срок годности — бывает, что магазин снижает цену потому, что через несколько дней продукты испортятся либо они просто неохотно покупаются.
Закупайтесь оптом
Рассчитайте, сколько продуктов вам понадобится на определенный период. Некоторые из них, например, специи и крупы, можно закупить сразу на несколько месяцев вперед. Мясо, курицу и рыбу можно покупать на месяц, главное — оценить, сколько вы сможете съесть, чтобы продукты не испортились.
Предложите друзьям скооперироваться и ездить на оптовые базы с общим списком покупок. Продукты там могут быть дешевле, чем в магазинах, в два раза. К тому же, цены постоянно меняются, но при покупке оптом вы ее «замораживаете».
Планируйте свой бюджет на продукты
Например, вы решили тратить на еду не более 30 тысяч рублей в месяц. В этом случае каждый день вам «доступно» 1000 рублей, а при превышении лимита урезается бюджет следующего дня. Чтобы эта стратегия работала еще лучше, в течение некоторого времени записывайте все расходы на продукты или отслеживайте их в приложении банка.
Составьте список продуктов
Список покупок можно составить в блокноте, в заметках телефона или в специальном приложении. Во-первых, это не даст вам забыть нужный продукты для запланированного ужина. Во-вторых, сосредоточит вас на том, что нужно, а не на том, что манит с прилавков. К тому же, с заранее подготовленным списком можно подсчитать, сколько денег уйдет на поход в магазин и не выходит ли эта сумка за рамки бюджета.
Некоторые хозяйки придумали спискам альтернативу — перед входом из дома они фотографируют холодильник и кухонные шкафчики.
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