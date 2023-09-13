20% омских компаний откажутся от проведения новогодних корпоративов ради экономии

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В ходе опроса стало ясно, что чаще всего омские руководители экономят на проведении корпоративных мероприятий, такой ответ дали 38% опрошенных. Также многие предпочитают экономить на рекламе — 32%.
Почти равное количество респондентов не тратит большие суммы на командировки и подарки для сотрудников, процент начальников с таким ответом — 26 и 28 соответственно. Одна пятая часто предпочитает экономить на обучении и развитии персонала.
16% работодателей не считают нужным тратиться на представительские расходы и корпоративный транспорт, на процент меньше опрошенных указали, что предпочитают экономить на подарках для клиентов.
Меньше всего экономия коснулась подбора персонала, этот пункт среди множества других выбрали всего 7% руководителей. Также в ходе опроса выяснилось, что 20% компаний намерены отказаться от новогодних корпоративов в этом году в целях минимизации трат.