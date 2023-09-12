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Жительница Краснодарского края перевозила детей в прицепе с собакой

12 сентября 2023, 17:55
В Тимашевском районе Краснодарского края сотрудники ГИБДД остановили Chevrolet Niva с прицепом, в котором находились двое детей и собака. За рулем машины была их мать. Женщина пересадила детей из салона из-за плохого поведения, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Женщине выписали штраф за нарушение правил перевозки людей, пишет 360tv.ru. Кроме этого, собрали материалы для передачи в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы решить вопрос о возможном привлечении матери к ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

В Госавтоинспекции напомнили, что каждый родитель обязан соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и во время поездок переключаться на «детский» режим вождения. Это подразумевает уменьшение скорости движения и отказ от опасных маневров.

#Общество
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