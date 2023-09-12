Жительница Краснодарского края перевозила детей в прицепе с собакой

Женщине выписали штраф за нарушение правил перевозки людей, пишет 360tv.ru. Кроме этого, собрали материалы для передачи в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы решить вопрос о возможном привлечении матери к ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.