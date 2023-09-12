Жительница Краснодарского края перевозила детей в прицепе с собакой

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Женщине выписали штраф за нарушение правил перевозки людей, пишет 360tv.ru. Кроме этого, собрали материалы для передачи в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы решить вопрос о возможном привлечении матери к ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
В Госавтоинспекции напомнили, что каждый родитель обязан соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и во время поездок переключаться на «детский» режим вождения. Это подразумевает уменьшение скорости движения и отказ от опасных маневров.