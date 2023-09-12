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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:13

В мэрию Омска требуется замдиректора департамента городского хозяйства

Зарплата до 67 тысяч. В Омске ищут замдиректора департамента городского хозяйства

12 сентября 2023, 08:06
Фото: Город55

В мэрию Омска требуется замдиректора департамента городского хозяйства

Чиновнику предстоит курировать работу муниципальных кладбищ и бань, заниматься вопросами озеленения и уборки города.

В администрации Омска ищут заместителя директора департамента городского хозяйства. Соискателю готовы предложить зарплату от 55 до 67 тысяч рублей. Чиновнику предстоит курировать работу муниципальных кладбищ и бань, заниматься вопросами озеленения и уборки города. Заявки от кандидатов принимают до 30 ноября.

Соискателю необходимо иметь опыт государственной службы от 2 лет и образование не ниже специалитета или магистратуры, знать законы Российской Федерации, уметь стратегически мыслить и планировать.

Также в мэрии сегодня, 12 сентября, открыли вакансии заместителя начальника управления в департаменте образования (с зарплатой от 50 до 61 тысячи рублей) и начальников отделов в департаменте городского хозяйства (от 48 до 59 тысяч рублей) и департаменте архитектуры и градостроительства (от 43 до 53 тысяч рублей).

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области не хватает рабочих, медиков и строителей.

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#Образование#Омск#Мэрия#Зарплата#Озеленение#Департамент городского хозяйства#Вакансии#Евгений Игишев#Департамент архитектуры и градостроительства#Государственная служба
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