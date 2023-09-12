Зарплата до 67 тысяч. В Омске ищут замдиректора департамента городского хозяйства

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В администрации Омска ищут заместителя директора департамента городского хозяйства. Соискателю готовы предложить зарплату от 55 до 67 тысяч рублей. Чиновнику предстоит курировать работу муниципальных кладбищ и бань, заниматься вопросами озеленения и уборки города. Заявки от кандидатов принимают до 30 ноября.
Соискателю необходимо иметь опыт государственной службы от 2 лет и образование не ниже специалитета или магистратуры, знать законы Российской Федерации, уметь стратегически мыслить и планировать.
Также в мэрии сегодня, 12 сентября, открыли вакансии заместителя начальника управления в департаменте образования (с зарплатой от 50 до 61 тысячи рублей) и начальников отделов в департаменте городского хозяйства (от 48 до 59 тысяч рублей) и департаменте архитектуры и градостроительства (от 43 до 53 тысяч рублей).
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области не хватает рабочих, медиков и строителей.