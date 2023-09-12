Зарплата до 67 тысяч. В Омске ищут замдиректора департамента городского хозяйства

Также в мэрии сегодня, 12 сентября, открыли вакансии заместителя начальника управления в департаменте образования (с зарплатой от 50 до 61 тысячи рублей) и начальников отделов в департаменте городского хозяйства (от 48 до 59 тысяч рублей) и департаменте архитектуры и градостроительства (от 43 до 53 тысяч рублей).