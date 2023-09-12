WhatsApp работает над обеспечением соблюдения требований Европейского союза

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Это изменение связано с требованиями, которые установил Европейский союз и которые должны вступить в силу в 2024 году. Уже сейчас эта функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android под названием «Сторонние чаты», версия 2.23.19.8, пишет Pravda.Ru.
Важно отметить, что тестирование этого нового раздела еще не началось, поэтому пользователи пока не могут им воспользоваться. Таким образом, WhatsApp стремится соответствовать новым правилам и предоставить пользователям больше возможностей для общения с другими платформами обмена сообщениями.