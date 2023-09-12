WhatsApp работает над обеспечением соблюдения требований Европейского союза

Это изменение связано с требованиями, которые установил Европейский союз и которые должны вступить в силу в 2024 году. Уже сейчас эта функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android под названием «Сторонние чаты», версия 2.23.19.8, пишет Pravda.Ru.