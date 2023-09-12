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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Врач-диетолог рассказал о влиянии гормонов на набор лишнего веса осенью

12 сентября 2023, 11:39
Диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему осенью люди часто набирают вес. Он говорит, что это связано с отсутствием солнечного света и его влиянием на настроение и гормональный фон организма.

Солнечный свет способен повысить уровень гормона удовольствия — серотонина. Когда светит солнце, настроение улучшается, и люди меньше склонны к перееданию. Однако осенью, когда дни становятся темнее и солнца становится меньше, выделение серотонина уменьшается. В результате, чтобы получить удовольствие, люди часто обращаются к еде, особенно к жирной и сладкой, пишет Pravda.Ru.

Для поддержания хорошего настроения и контроля веса можно использовать продукты, содержащие аминокислоту триптофан, из которой образуется серотонин. Также можно принимать биологически активные добавки, содержащие триптофан. Врач утверждает, что эти добавки безопасны и не причиняют вреда.

Однако самым эффективным способом поддержания стройности и хорошего настроения все же остается солнечный свет. Когда на улице светит солнце, важно провести время на открытом воздухе и получить его лучи. Это повысит настроение и поможет контролировать аппетит. В конце концов, это простая физиология и биохимия организма.

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