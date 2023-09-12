Врач-диетолог рассказал о влиянии гормонов на набор лишнего веса осенью

Солнечный свет способен повысить уровень гормона удовольствия — серотонина. Когда светит солнце, настроение улучшается, и люди меньше склонны к перееданию. Однако осенью, когда дни становятся темнее и солнца становится меньше, выделение серотонина уменьшается. В результате, чтобы получить удовольствие, люди часто обращаются к еде, особенно к жирной и сладкой, пишет Pravda.Ru.