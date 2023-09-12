В Воронежской области выявили восемь случаев сибирской язвы

Сибирская язва — это контагиозное заболевание, которое может передаваться человеку от животных. Если не начать лечение вовремя, болезнь может быть смертельной. В связи с этим, власти Воронежской области призывают жителей региона соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться сибирской язвой.