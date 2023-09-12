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В Воронежской области выявили восемь случаев сибирской язвы

12 сентября 2023, 05:52
В Воронежской области зарегистрированы восемь случаев заражения сибирской язвой. Они были выявлены в Богучарском районе.

По информации департамента здравоохранения региона, все зараженные были госпитализированы в Воронеж, и их состояние оценивается как средней тяжести, пишет Общественная служба новостей.

Сибирская язва — это контагиозное заболевание, которое может передаваться человеку от животных. Если не начать лечение вовремя, болезнь может быть смертельной. В связи с этим, власти Воронежской области призывают жителей региона соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться сибирской язвой.

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