В суде оспорили сделку обанкротившегося «Сиблифта» на 230 млн рублей

Напомним: «Сиблифт» активно реализовывал лифты как подрядчик Фонда капремонта, но его финансовое положение тем не менее ухудшалось с 2016 года. Учитывая динамику, общие долги компании могут превысить 1 млрд рублей. Для конкурсного управляющего оспаривание сделки компании с АСК — отличная возможность для увеличения конкурсной массы.