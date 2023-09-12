В суде оспорили сделку обанкротившегося «Сиблифта» на 230 млн рублей

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Омске сейчас банкротится ООО «ПКФ Сиблифт». Как писал Город55, предприятие было объявлено несостоятельным должником из-за финансовых обязательств, превысивших 900 млн рублей. Конкурсный управляющий фирмы Иван Климентов подал в суд заявление о признании недействительной сделки «Сиблифта» с ООО АСК, заключенной 21 апреля 2022 года.
— Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «АСК» в конкурсную массу ООО «ПКФ Сиблифт» денежных средств в размере 231 593 039,82 рублей, — так сформулировано требование Климентова в опубликованном им официальном сообщении.
ООО АСК («Архитектурно-строительная компания») прописано в Москве и специализируется на строительно-монтажных работах. Его бенефициаром и генеральным директором является Сергей Борисов, выручка фирмы за прошлый год превысила 2 млрд рублей. Правда, прибыль составила всего 40 млн.
Напомним: «Сиблифт» активно реализовывал лифты как подрядчик Фонда капремонта, но его финансовое положение тем не менее ухудшалось с 2016 года. Учитывая динамику, общие долги компании могут превысить 1 млрд рублей. Для конкурсного управляющего оспаривание сделки компании с АСК — отличная возможность для увеличения конкурсной массы.