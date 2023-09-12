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Зал судебных заседаний

В суде оспорили сделку обанкротившегося «Сиблифта» на 230 млн рублей

12 сентября 2023, 12:08
Фото: 1MI
Зал судебных заседаний
Суммарные долги этой компании составляют примерно 1 млрд рублей.

В Омске сейчас банкротится ООО «ПКФ Сиблифт». Как писал Город55, предприятие было объявлено несостоятельным должником из-за финансовых обязательств, превысивших 900 млн рублей. Конкурсный управляющий фирмы Иван Климентов подал в суд заявление о признании недействительной сделки «Сиблифта» с ООО АСК, заключенной 21 апреля 2022 года.

— Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «АСК» в конкурсную массу ООО «ПКФ Сиблифт» денежных средств в размере 231 593 039,82 рублей, — так сформулировано требование Климентова в опубликованном им официальном сообщении.

ООО АСК («Архитектурно-строительная компания») прописано в Москве и специализируется на строительно-монтажных работах. Его бенефициаром и генеральным директором является Сергей Борисов, выручка фирмы за прошлый год превысила 2 млрд рублей. Правда, прибыль составила всего 40 млн.

Напомним: «Сиблифт» активно реализовывал лифты как подрядчик Фонда капремонта, но его финансовое положение тем не менее ухудшалось с 2016 года. Учитывая динамику, общие долги компании могут превысить 1 млрд рублей. Для конкурсного управляющего оспаривание сделки компании с АСК — отличная возможность для увеличения конкурсной массы.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Сиблифт
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