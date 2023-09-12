«В шоке, но все будет хорошо». Пассажиры рейса Сочи-Омск поделились эмоциями

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Пассажиры рейса Сочи-Омск, экстренно севшего сегодня на грунт в Новосибирской области, поделились эмоциями от пережитого.
«Мы стали понимать, что с нами произошло и многие почувствовали давление, боли в сердце.»
«Я такого не ожидала! Вот наконец прибыли сюда в клуб, получила успокоительное. Конечно, в шоке, но все будет хорошо.»
«Мы уже почти вышли на посадку, но вдруг полетели дальше. Пилот сказал: „Примите меры предосторожности, из-за погодных условий летим в Новосибирск“. Но случилась посадка здесь. Пилот просто ас! Посадка мягкая. Надеемся, все организуют и отправят нас домой.»
Слова пассажиров передает издание «Убинский вестник». Людей разместили в двух пунктах временного пребывания, на месте дежурят врачи.
Ранее Город55 сообщал, что один из пассажиров лайнера обратился за медицинской помощью. Причиной стало повышенное артериальное давление. Травм никто не получил.