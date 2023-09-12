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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:56

Людей разместили в пунктах временного пребывания

«В шоке, но все будет хорошо». Пассажиры рейса Сочи-Омск поделились эмоциями

12 сентября 2023, 05:47
Фото: ВК главы Убинского района Новосибирской области Олега Конюка
Людей разместили в пунктах временного пребывания

Пассажиры омского рейса, экстренно севшего в поле, поделились своими эмоциями

За медицинской помощью обратился один человек.

Пассажиры рейса Сочи-Омск, экстренно севшего сегодня на грунт в Новосибирской области, поделились эмоциями от пережитого.

«Мы стали понимать, что с нами произошло и многие почувствовали давление, боли в сердце.»
«Я такого не ожидала! Вот наконец прибыли сюда в клуб, получила успокоительное. Конечно, в шоке, но все будет хорошо.»
«Мы уже почти вышли на посадку, но вдруг полетели дальше. Пилот сказал: „Примите меры предосторожности, из-за погодных условий летим в Новосибирск“. Но случилась посадка здесь. Пилот просто ас! Посадка мягкая. Надеемся, все организуют и отправят нас домой.»

Слова пассажиров передает издание «Убинский вестник». Людей разместили в двух пунктах временного пребывания, на месте дежурят врачи.

Ранее Город55 сообщал, что один из пассажиров лайнера обратился за медицинской помощью. Причиной стало повышенное артериальное давление. Травм никто не получил.

Один пассажир авиарейса Сочи-Омск, экстренно севшего в поле, обратился за медпомощью
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#Происшествия#Шок#Омск#Омская область#Новосибирск#Пассажиры#Пилот#Евгений Игишев#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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