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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В Приамурье обещают аномальные заморозки

12 сентября 2023, 14:43
Местные синоптики предупредили жителей Амурской области о резком похолодании и отрицательной температуре.

По информации регионального управления МЧС РФ, 13–14 сентября на некоторых территориях центральных и южных районов области ожидаются необычайно низкие температуры до -2 °C. Кроме этого, в эти дни возможны сильные порывы ветра со скоростью до 13 м/с. В общем, прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь в отдельных районах. Ночью также может быть туман в низлежащих местах, пишет fedpress.ru.

В Благовещенске ожидается преимущественно безосадочная погода, с ночным ветром юго-западного направления и скоростью 6-11 м/с. Днем ветер будет дуть западный. Температура ночью будет составлять +5…+7 °C, а днем ожидается +18…+20 °C.

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