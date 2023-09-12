В Приамурье обещают аномальные заморозки

По информации регионального управления МЧС РФ, 13–14 сентября на некоторых территориях центральных и южных районов области ожидаются необычайно низкие температуры до -2 °C. Кроме этого, в эти дни возможны сильные порывы ветра со скоростью до 13 м/с. В общем, прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь в отдельных районах. Ночью также может быть туман в низлежащих местах, пишет fedpress.ru.