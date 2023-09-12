В Приамурье обещают аномальные заморозки

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
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Updated Сегодня, 14:46
По информации регионального управления МЧС РФ, 13–14 сентября на некоторых территориях центральных и южных районов области ожидаются необычайно низкие температуры до -2 °C. Кроме этого, в эти дни возможны сильные порывы ветра со скоростью до 13 м/с. В общем, прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь в отдельных районах. Ночью также может быть туман в низлежащих местах, пишет fedpress.ru.
В Благовещенске ожидается преимущественно безосадочная погода, с ночным ветром юго-западного направления и скоростью 6-11 м/с. Днем ветер будет дуть западный. Температура ночью будет составлять +5…+7 °C, а днем ожидается +18…+20 °C.