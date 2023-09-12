В Пермской ЦБК завершена установка нового напорного ящика из Китая

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В монтаже напорного ящика принимали участие представители китайских компаний. Вместе с техническим персоналом ПЦБК специалистами по автоматизации компании «Дачжи» был осуществлен шефмонтаж, пишет properm.ru.
Напорный ящик является ключевым компонентом установки, он отвечает за подачу бумажной массы на формующую часть. Качество получаемого бумажного полотна и конечного продукта зависит от того, как бумажная масса формируется и подается на формующий стол.
Новое оборудование позволяет равномерно и быстро подавать бумажную массу. Предыдущий узел работал со скоростью 610 метров бумаги в минуту, а новый напорный ящик позволяет ускорить процесс до 800 метров в минуту.
«Мы уже несколько лет сотрудничаем с ПЦБК, в стадии реализации несколько совместных проектов. Надеемся на продолжение нашего взаимодействия в будущем», — сказал Ду Вэй, начальник экспортного отдела № 1 компании «Юнь Чоу».
Модернизация оборудования позволит расширить ассортимент выпускаемой ПЦБК продукции, включив в него низкограммажные виды бумаги.
«Практически каждый месяц мы принимаем делегации из-за рубежа, рассматриваем различные предложения поставщиков оборудования. Это дает нам новые возможности для модернизационных процессов», — отметил генеральный директор Пермской целлюлозно-бумажной компании Юрий Марков.
ПЦБК начала сотрудничество с компанией «Юнь Чоу» АРВМ в конце 2021 года. Было подписано дистрибьюторское соглашение на поставку ролевой продукции, и на данный момент из Перми уже отправлено несколько железнодорожных составов с тарным картоном в Китай.