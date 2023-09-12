В Пермской ЦБК завершена установка нового напорного ящика из Китая

ПЦБК начала сотрудничество с компанией «Юнь Чоу» АРВМ в конце 2021 года. Было подписано дистрибьюторское соглашение на поставку ролевой продукции, и на данный момент из Перми уже отправлено несколько железнодорожных составов с тарным картоном в Китай.