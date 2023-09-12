Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 02:36

Updated Сегодня, 02:36

иллюстрация

В Омской области за десять лет почти в полтора раза снизилось число алкоголиков

12 сентября 2023, 02:33
Фото: Город55
иллюстрация
Тем не менее эта проблема еще актуальна для жителей региона.

В региональном министерстве здравоохранения Омской области представили статистику по наркологическим расстройствам. За последние десять лет в регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. За это время стало намного меньше алкоголиков.

Омичи стали в 1,3 раза реже болеть алкоголизмом. Однако проблема еще имеет актуальность среди населения. Медики представили соответствующие данные во Всероссийский день трезвости.

Врачи-наркологи областного наркодиспансера отметили, что безопасных доз алкоголя нет. Все спиртное любой крепости пагубно влияет на жизненно важные органы.

Гриппа пока нет. В Роспотребнадзоре рассказали, как изменилось здоровье омичей осенью
Узнать подробнее
#Здоровье#Омск#Омская область#Алкоголь#Новости#Минздрав Омской области#Алина Ясинская#Алкоголизм
Подпишитесь
Срочно. Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
Сегодня, 03:40
На обслуживание банкетов омского губернатора потратят еще 800 тысяч рублей
Вчера, 05:46
Было нечем дышать. В Омске в прошлом месяце 21 раз вводили режим «черного неба»
Вчера, 08:05
Готов на 42%. Подрядчик сорвал сроки строительства высотки для омских переселенцев
Вчера, 07:28
Повезло не всем. На расселение из аварийных домов в Омске выделили еще 100 миллионов
Сегодня, 03:03
Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
Вчера, 02:27