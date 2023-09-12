В Омской области за десять лет почти в полтора раза снизилось число алкоголиков

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
В региональном министерстве здравоохранения Омской области представили статистику по наркологическим расстройствам. За последние десять лет в регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. За это время стало намного меньше алкоголиков.
Омичи стали в 1,3 раза реже болеть алкоголизмом. Однако проблема еще имеет актуальность среди населения. Медики представили соответствующие данные во Всероссийский день трезвости.
Врачи-наркологи областного наркодиспансера отметили, что безопасных доз алкоголя нет. Все спиртное любой крепости пагубно влияет на жизненно важные органы.