В Омской области создали оперштаб по помощи эвакуированным пассажирам рейса Сочи-Омск

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:05
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко распорядился выяснить все обстоятельства инцидента, произошедшего с самолетом рейса Сочи-Омск. Воздушное судно пришлось экстренно посадить в Новосибирской области сегодня утром, 12 сентября.
«Выясняйте подробности. Там наши люди, соответственно, включайтесь в эту работу. Собирайте штаб и решайте вопросы с транспортным обеспечением. Если нужно, направляйте автобусы. Также предоставьте всю необходимую медицинскую, психологическую помощь. Полностью все организовывайте, оказывайте максимальное содействие, мне доклад о результатах», — указал Хоценко подчиненным.
Авиалайнер подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Как выяснили в транспортной прокуратуре, в самолете возникли проблемы с гидравликой. Был риск, что при посадке в омском аэропорту откажут тормоза, поэтому воздушное судно отправили в Новосибирск, где полоса длиннее. Однако до соседнего аэродрома не хватило топлива.
По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажиров разместили в местном Доме культуры, где было организовано горячее питание. На месте работают спасатели и другие службы экстренной помощи.