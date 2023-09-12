В Омской области создали оперштаб по помощи эвакуированным пассажирам рейса Сочи-Омск

Авиалайнер подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Как выяснили в транспортной прокуратуре, в самолете возникли проблемы с гидравликой. Был риск, что при посадке в омском аэропорту откажут тормоза, поэтому воздушное судно отправили в Новосибирск, где полоса длиннее. Однако до соседнего аэродрома не хватило топлива.