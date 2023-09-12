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В Омской области создали оперштаб по помощи эвакуированным пассажирам рейса Сочи-Омск

В Омской области создали оперштаб по помощи эвакуированным пассажирам рейса Сочи-Омск

12 сентября 2023, 05:02
Фото: правительство Омской области
На борту находились 170 человек, пострадавших нет.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко распорядился выяснить все обстоятельства инцидента, произошедшего с самолетом рейса Сочи-Омск. Воздушное судно пришлось экстренно посадить в Новосибирской области сегодня утром, 12 сентября.

«Выясняйте подробности. Там наши люди, соответственно, включайтесь в эту работу. Собирайте штаб и решайте вопросы с транспортным обеспечением. Если нужно, направляйте автобусы. Также предоставьте всю необходимую медицинскую, психологическую помощь. Полностью все организовывайте, оказывайте максимальное содействие, мне доклад о результатах», — указал Хоценко подчиненным.
Фото: правительство Омской области

Авиалайнер подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Как выяснили в транспортной прокуратуре, в самолете возникли проблемы с гидравликой. Был риск, что при посадке в омском аэропорту откажут тормоза, поэтому воздушное судно отправили в Новосибирск, где полоса длиннее. Однако до соседнего аэродрома не хватило топлива.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажиров разместили в местном Доме культуры, где было организовано горячее питание. На месте работают спасатели и другие службы экстренной помощи.

Эвакуированные пассажиры рейса Сочи-Омск получили горячее питание в новосибирском ДК
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#Происшествия#Омская область#Новости#Экстренная посадка#Виталий Хоценко#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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