В Омске задержали вандала, разукрасившего кольца на Аллее олимпийцев

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Омские полицейские установили личность и задержали вандала, который в минувшие выходные разукрасил надписями кольца на Алее олимпийцев. На арт-объекте появилась надпись «Миша, пока».
«Правоохранительными органами установлен и задержан вандал, который недавно испачкал своей писаниной кольца на Аллее олимпийцев. В ближайшее время полиция расскажет о подробностях. Сделаем все, чтобы негодяй понес заслуженное наказание по закону», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Напомним, что в конце августа на Аллее олимпийцев установили камеры видеонаблюдения, чтобы следить за порядком.