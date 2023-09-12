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В Омске задержали вандала, разукрасившего кольца на Аллее олимпийцев

В Омске задержали вандала, разукрасившего кольца на Аллее олимпийцев

12 сентября 2023, 10:59
Фото: Город55
В ближайшее время полиция предоставит более подробную информацию о происшествии.

Омские полицейские установили личность и задержали вандала, который в минувшие выходные разукрасил надписями кольца на Алее олимпийцев. На арт-объекте появилась надпись «Миша, пока».

«Правоохранительными органами установлен и задержан вандал, который недавно испачкал своей писаниной кольца на Аллее олимпийцев. В ближайшее время полиция расскажет о подробностях. Сделаем все, чтобы негодяй понес заслуженное наказание по закону», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что в конце августа на Аллее олимпийцев установили камеры видеонаблюдения, чтобы следить за порядком.

В Омске на Аллее олимпийцев и у памятника Бухгольцу поставили камеры видеонаблюдения
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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Задержание#Камеры видеонаблюдения#Сергей Шелест#Вандал#Мэр Омска#Евгений Игишев
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