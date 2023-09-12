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В Омске по маршруту №33 запустят 20 новых автобусов

В Омск привезли 20 новых автобусов. Их пустят по маршруту №33

12 сентября 2023, 09:02
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске по маршруту №33 запустят 20 новых автобусов

Машины оборудованы валидаторами бескондукторной оплаты.

В Омск привезли 20 новых автобусов «НЕФАЗ». Машины поступили в регион в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Автобусы работают на природном газе, имеют двойное остекление, дополнительное отопление в салоне и валидаторы для бескондукторной оплаты.

«Сейчас подвижной состав проходит процедуру регистрации в ГИБДД. После проведения всех необходимых мероприятий — ориентировочно в первой декаде октября — новые автобусы выйдут в линию на городской маршрут № 33, который организован в магистральном режиме», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что за последние два года в Омск поступили 20 новых автобусов и 62 троллейбуса.

Ранее Город55 сообщал, что московская компания поставит 50 валидаторов для омских автобусов. Сумма контракта составила 1 013 000 рублей.

Договор на миллион. В омских автобусах появится 50 новых валидаторов
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#Транспорт#Омск#ГИБДД#Троллейбусы#Нацпроект#Национальный проект#Автобусы#Евгений Игишев#Безопасные качественные дороги#Валидаторы
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