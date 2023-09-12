В Омск привезли 20 новых автобусов. Их пустят по маршруту №33

В Омск привезли 20 новых автобусов «НЕФАЗ». Машины поступили в регион в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Автобусы работают на природном газе, имеют двойное остекление, дополнительное отопление в салоне и валидаторы для бескондукторной оплаты.