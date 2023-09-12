В Омск привезли 20 новых автобусов. Их пустят по маршруту №33

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Омск привезли 20 новых автобусов «НЕФАЗ». Машины поступили в регион в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Автобусы работают на природном газе, имеют двойное остекление, дополнительное отопление в салоне и валидаторы для бескондукторной оплаты.
«Сейчас подвижной состав проходит процедуру регистрации в ГИБДД. После проведения всех необходимых мероприятий — ориентировочно в первой декаде октября — новые автобусы выйдут в линию на городской маршрут № 33, который организован в магистральном режиме», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Градоначальник добавил, что за последние два года в Омск поступили 20 новых автобусов и 62 троллейбуса.
Ранее Город55 сообщал, что московская компания поставит 50 валидаторов для омских автобусов. Сумма контракта составила 1 013 000 рублей.