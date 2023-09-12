Ушла из жизни актриса Мария Скуратова

Posted Сегодня, 21:22
Published Сегодня, 21:22
Modified Сегодня, 21:27
Updated Сегодня, 21:27
Как указано в некрологе, Марию Морицевну приняли в труппу Театра Армии сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. Ее пригласил режиссер Алексей Дмитриевич Попов. Она посвятила более 65 лет своей жизни театру, пишет 360tv.ru.
Мария Скуратова была одной из ведущих актрис русского реалистического и психологического театра.
В своей карьере она создала множество ярких образов, сыграв в спектаклях, таких как «Поднятая целина», «Деревья умирают стоя», «Хождение по мукам» и других. Звание заслуженной артистки она получила в 2010 году.
Прощание с актрисой состоится в Николо-Архангельском крематории. О точной дате и времени прощания будет сообщено позже, как сообщила пресс-служба театра.