Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:22

Published Сегодня, 21:22

Modified Сегодня, 21:27

Updated Сегодня, 21:27

Ушла из жизни актриса Мария Скуратова

11 сентября 2023, 21:22
Мария Скуратова, актриса театра и кино из СССР и России, скончалась в возрасте 90 лет. Эту информацию опубликовали на сайте Центрального академического театра Российской Армии.

Как указано в некрологе, Марию Морицевну приняли в труппу Театра Армии сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. Ее пригласил режиссер Алексей Дмитриевич Попов. Она посвятила более 65 лет своей жизни театру, пишет 360tv.ru.

Мария Скуратова была одной из ведущих актрис русского реалистического и психологического театра.

В своей карьере она создала множество ярких образов, сыграв в спектаклях, таких как «Поднятая целина», «Деревья умирают стоя», «Хождение по мукам» и других. Звание заслуженной артистки она получила в 2010 году.

Прощание с актрисой состоится в Николо-Архангельском крематории. О точной дате и времени прощания будет сообщено позже, как сообщила пресс-служба театра.

Подпишитесь
Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
Сегодня, 02:27
На обслуживание банкетов омского губернатора потратят еще 800 тысяч рублей
Сегодня, 05:46
Было нечем дышать. В Омске в прошлом месяце 21 раз вводили режим «черного неба»
Сегодня, 08:05
Готов на 42%. Подрядчик сорвал сроки строительства высотки для омских переселенцев
Сегодня, 07:28
«Птицы погибнут». Омичи рассказали о состоянии озера в Парке культуры и отдыха
Сегодня, 06:31
В центре Омска выставили на продажу памятник архитектуры за 188 млн рублей
Сегодня, 10:49