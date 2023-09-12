«Уральские авиалинии» объявили об отправке автобусов с пассажирами рейса Сочи-Омск

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили об отправлении автобусов с пассажирами самолета Сочи-Омск, приземлившегося сегодня экстренно в поле в Убинском районе Новосибирской области.
«Пассажиры сейчас садятся в автобусы и разъезжаются в пункты назначения: Омск, Новосибирск», — отметили в авиакомпании.
Причиной посадки, по предварительным данным, стал отказ гидравлической системы. Добраться до аэропорта Толмачево не получилось из-за нехватки топлива. Пассажиров рейса Сочи-Омск размещали в пункте временного размещения — в районном Доме культуры.
Здесь им предоставили питание, воду и зарядные устройства для мобильных телефоном. Известно, что пассажиры получили багаж.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омск после случившегося инцидента направили запасной самолет. Резервный борт потребовался, чтобы отправить пассажиров из омского аэропорта в Сочи.