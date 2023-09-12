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«Уральские авиалинии» объявили об отправке автобусов с пассажирами рейса Сочи-Омск

«Уральские авиалинии» объявили об отправке автобусов с пассажирами рейса Сочи-Омск

12 сентября 2023, 07:12
Фото: tagilcity.ru
Автобусы проследуют до Омска и Новосибирска.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили об отправлении автобусов с пассажирами самолета Сочи-Омск, приземлившегося сегодня экстренно в поле в Убинском районе Новосибирской области.

«Пассажиры сейчас садятся в автобусы и разъезжаются в пункты назначения: Омск, Новосибирск», — отметили в авиакомпании.

Причиной посадки, по предварительным данным, стал отказ гидравлической системы. Добраться до аэропорта Толмачево не получилось из-за нехватки топлива. Пассажиров рейса Сочи-Омск размещали в пункте временного размещения — в районном Доме культуры.

Здесь им предоставили питание, воду и зарядные устройства для мобильных телефоном. Известно, что пассажиры получили багаж.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омск после случившегося инцидента направили запасной самолет. Резервный борт потребовался, чтобы отправить пассажиров из омского аэропорта в Сочи.

В Омск вылетел запасной самолет, чтобы отправить пассажиров в Сочи
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#Происшествия#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Новосибирск#Пассажиры#Новости#Юлия Истомина#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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