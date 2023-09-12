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Тюменцы покупают по 30 новых «Москвичей» в месяц

12 сентября 2023, 06:42
Кроссовер «Москвич 3» появился на тюменском автомобильном рынке в марте этого года и сразу же завоевал популярность у местных покупателей. Ежемесячно официальный дилер продает от 20 до 30 новых автомобилей этой модели.

Самой популярной комплектацией среди покупателей является Стандарт, которая предлагает все необходимые опции при скромной цене. Многие покупатели также выбирают эту комплектацию в рамках программы трейд-ин. Сегодня стоимость кроссовера в данной комплектации составляет 2 085 000 рублей, что делает его доступным для широкой аудитории, пишет fedpress.ru.

Кроме того, существует электрическая версия «Москвича 3», которую тюменцы могут приобрести по льготной программе. В этом случае, выгода составит более полумиллиона рублей.

Столь большой успех «Москвича 3» в Тюмени нельзя назвать уникальным, ведь в некоторых регионах России он поступил в продажу уже в конце прошлого года. Стоит отметить, что данный автомобиль является лицензионной копией китайской модели Sehol X4.

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