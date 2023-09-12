Тюменцы покупают по 30 новых «Москвичей» в месяц

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:43
Самой популярной комплектацией среди покупателей является Стандарт, которая предлагает все необходимые опции при скромной цене. Многие покупатели также выбирают эту комплектацию в рамках программы трейд-ин. Сегодня стоимость кроссовера в данной комплектации составляет 2 085 000 рублей, что делает его доступным для широкой аудитории, пишет fedpress.ru.
Кроме того, существует электрическая версия «Москвича 3», которую тюменцы могут приобрести по льготной программе. В этом случае, выгода составит более полумиллиона рублей.
Столь большой успех «Москвича 3» в Тюмени нельзя назвать уникальным, ведь в некоторых регионах России он поступил в продажу уже в конце прошлого года. Стоит отметить, что данный автомобиль является лицензионной копией китайской модели Sehol X4.