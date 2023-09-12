Тюменцы покупают по 30 новых «Москвичей» в месяц

Самой популярной комплектацией среди покупателей является Стандарт, которая предлагает все необходимые опции при скромной цене. Многие покупатели также выбирают эту комплектацию в рамках программы трейд-ин. Сегодня стоимость кроссовера в данной комплектации составляет 2 085 000 рублей, что делает его доступным для широкой аудитории, пишет fedpress.ru.