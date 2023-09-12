Трамп потребовал отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В документе, опубликованном в судебной базе, указывается, что Трамп считает заявления судьи Чуткан о его возможной вине необоснованными и неправильными, пишет RT.
Согласно документу, судья Чуткан ранее высказывала мнение о возможности обвинения и ареста Трампа в других делах, что, по мнению адвокатов Трампа, противоречит требованиям объективности и нейтральности. Они считают, что такие заявления делают судью непригодной для рассмотрения данного дела.
Кроме того, 29 августа Трамп заявил, что не испытывает страха быть заключенным в тюрьму, так как считает уголовные дела, возбужденные против него, являющимися мошенничеством и необоснованными.