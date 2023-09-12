Трамп потребовал отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Согласно документу, судья Чуткан ранее высказывала мнение о возможности обвинения и ареста Трампа в других делах, что, по мнению адвокатов Трампа, противоречит требованиям объективности и нейтральности. Они считают, что такие заявления делают судью непригодной для рассмотрения данного дела.