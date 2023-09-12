«Ситуация стандартная». «Уральские авиалинии» ответили по инциденту на рейсе в Омск

На сегодняшнем брифинге представители СМИ также спросили про возможное возгорание воздушного судна. Скуратов опроверг эту информацию, уточнив, что на самолете появились следы не от огня, а грязь. Он отметил, что «Уральские авиалинии» выпускают на рейс исправные самолеты.