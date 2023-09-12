«Ситуация стандартная». «Уральские авиалинии» ответили по инциденту на рейсе в Омск

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Сегодняшнюю экстренную посадку самолета, летевшего из Сочи в Омск, прокомментировали в «Уральских авиалиниях». Генеральный директор компании Сергей Скуратов объяснил, что произошло в самолете из-за неисправности гидросистемы.
«Ситуация стандартная, не из ряда вон выходящая. Когда отказывают гидросистемы, то неадекватно работают закрылки и створки. Поэтому увеличивается посадочная дистанция. В Омске она была близкой к предельной. Чтобы повысить надежность посадки, они [пилоты] решили уйти в Новосибирск, так как в Омске полоса — 2,5 тыс метров, в Новосибирске — 3 тыс метров», — прокомментировал руководитель организации.
Также Скуратов рассказал, почему борт пришлось посадить в поле.
«К сожалению, сильный ветер, выпущенные створки шасси, которые невозможно было убрать, увеличивали расход топлива. Командир осознал, что топлива, возможно, будет недостаточно. Самолет не горел, не поломан. Пассажиры не получили травм, все живы и здоровы», — резюмировал генеральный директор.
На сегодняшнем брифинге представители СМИ также спросили про возможное возгорание воздушного судна. Скуратов опроверг эту информацию, уточнив, что на самолете появились следы не от огня, а грязь. Он отметил, что «Уральские авиалинии» выпускают на рейс исправные самолеты.