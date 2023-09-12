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Posted 12 сентября, 09:25

Published 12 сентября, 09:25

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

РЖД, КРДВ и «РЖД Логистика» расширят сотрудничество при реализации проекта ТОР

РЖД, КРДВ и «РЖД Логистика» расширят сотрудничество при реализации проекта ТОР

12 сентября 2023, 09:25
Фото: 1MI
На ВЭФ-2023 было подписано трехстороннее соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ОАО «Российские железные дороги» и акционерным обществом «РЖД Логистика».

Договор предусматривает их взаимодействие в рамках обеспечения ТОР «Приморье» (бывшая ТОР «Надеждинская») железнодорожной инфраструктурой.

Со стороны РЖД документ подписал Алексей Шило, замгендиректора — начальник центра фирменного транспортного обслуживания компании. Представителем КРДВ выступил ее гендиректор Николай Запрягаев. Третью подпись на документе поставил Дмитрий Мурев, гендиректор АО «РЖД Логистика».

Стороны будут сотрудничать в целях обеспечения потребностей резидентов ТОР «Приморье» в транспортно-логистической инфраструктуре. Проект предусматривает создание универсального логистического комплекса, который будет называться «Терминал Приморье». Помимо это, участники соглашения планируют совместно развивать инфраструктуру одной из станций Дальневосточной железной дороги — Надеждинской.

Отметим, что проект направлен на расширение логистических возможностей компаний, являющихся резидентами ТОР. Кроме этого, реализация проекта создаст предпосылки для создания новых рабочих мест и в целом послужит стимулом к развитию экономики региона.

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