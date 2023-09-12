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Российские космонавты установили новый рекорд по продолжительности пребывания на МКС

12 сентября 2023, 07:14
Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из Роскосмоса установили новый рекорд по пребыванию на Международной космической станции (МКС) в рамках одной экспедиции.

Их достижение превзошло предыдущий рекорд, который установил Петр Дубров, пробыл на МКС 355 суток, 3 часа, 45 минут и 21 секунду. Прокопьев и Петелин превысили этот рекорд точно в 20:40:11 по московскому времени, пишет Pravda.Ru.

Космонавты прибыли на МКС в сентябре прошлого года вместе с астронавтом NASA Фрэнком Рубио. Поначалу их миссия должна была закончиться в сентябре текущего года, но из-за проблем с разгерметизацией внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22», произошедших 15 декабря, они продолжили свое пребывание до 27 сентября. Для их возвращения на орбиту использовали беспилотный корабль «Союз МС-23».

Рекорд самого продолжительного космического полета до сих пор принадлежит россиянину Валерию Полякову, который установил его на станции «Мир», проведя на ней 437 суток, 17 часов, 58 минут и 17 секунд. Полет Сергея Авдеева длился 379 суток, 14 часов, 51 минуту и 10 секунд. Также советские космонавты Владимир Титов и Муса Манаров провели на станции «Мир» 365 суток, 22 часа, 38 минут и 38 секунд.

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