Российские космонавты установили новый рекорд по продолжительности пребывания на МКС

Космонавты прибыли на МКС в сентябре прошлого года вместе с астронавтом NASA Фрэнком Рубио. Поначалу их миссия должна была закончиться в сентябре текущего года, но из-за проблем с разгерметизацией внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22», произошедших 15 декабря, они продолжили свое пребывание до 27 сентября. Для их возвращения на орбиту использовали беспилотный корабль «Союз МС-23».